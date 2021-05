Carte Blanche à Warriorecords // 29.05.21

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, lumière sur Warriorecords, le label queer et féministe créé par Rebeka Warrior à la fin de l’année dernière et qui fait fureur depuis janvier avec des sorties d’EPs d’artistes aussi divers que Maud Geffray, Cassie Raptor, Minuit Machine ou plus récemment Ha Kyoon. Ces deux derniers sont également nos invités ce soir avec deux mix d’une heure, réalisés à l’occasion de la résidence de Warriorecords sur Radio Campus France. En première heure, un mix du duo Minuit Machine, dont l’EP Basic Needs sorti fin avril baigne dans les ambiances EBM et coldwave. Ensuite, un mix de Ha Kyoon à l’occasion de la sortie de son EP Additional Bodies, disponible depuis le 21 mai sur le label.

Retrouvez toutes les sorties de Warriorecords sur leur page Bandcamp.