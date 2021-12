Carte Blanche à Sestra Records // 04.12.21

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, Carte Blanche à Sestra Records. Label parisien de techno fondé en 2020 par IMCHAOS, DJ et moitié du duo Minuit Machine, Sestra met en avant les artistes féminines de la scène techno française. Après une première compilation en deux volumes sortie début 2021, la deuxième « Various Artists » a vu le jour le 3 décembre. On y trouve des tracks de Dance Divine, IMCHAOS, Munsinger, ou encore Mervh et Victoria Mussi, qui nous initient ce soir à l’univers sonore de Sestra.