Carte Blanche à La Sulfureuse // 15.05.21

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, le collectif La Sulfureuse s’invite dans le studio. Fondé en 2019 par Club Célest et Amaurie, il regroupe huit projets à la croisée des musiques électro, pop et urbaines : Club Célest, Amaurie, Sôra, Ëda Diaz, Auraa the Kiddo, Eleonore, Swan et Elle Dud. Le collectif comprend aussi l’illustratrice Julie Jup qui en assure l’identité visuelle.

Réalisation : Clémence Pesnot & Christophe Da Cunha Coordination : Philipp Fischer

Retrouvez La Sulfureuse sur Facebook.