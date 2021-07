Carte Blanche à ESITU Records // 19.06.21

La Carte Blanche est de retour sur le 93.9FM ! Deux heures de divagations musicales, imaginées par le pôle Musique de Radio Campus Paris.

Ce soir, un road-trip sonore avec l’équipe de ESITU Records. Label de cassettes et vinyles basé à Bruxelles avec une antenne à Paris, ESITU abrite des producteurs dont les albums oscillent entre field recording, techno et musiques bruitistes. A l’occasion de la sortie de leur deuxième vinyle, Zomianscape I-II de Kink Gong enregistré entre le Cambodge, le Laos, le Viet-Nâm et la Chine, l’équipe autour de Joao Basto s’accapare les ondes du 93.9 FM pour une excursion dans son univers en monochrome.

Retrouvez toutes les sorties de ESITU Records sur leur page Bandcamp.