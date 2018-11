Carte Blanche – 10 ans de Syntone

Radio Campus Paris donne Carte Blanche à Syntone pour ses 10 ans !

L’aventure de Syntone a commencé discrètement par un blog il y a 10 ans. C’est aujourd’hui un magazine en ligne et une revue papier – la revue de l’Écoute – qui est lue au Canada, en Slovénie, à Taiwan, mais aussi dans des bibliothèques et des lycées. Syntone s’intéresse à cette drôle de chose qu’est la création radiophonique et les autres formes d’expression originale sonore – pour résumer : aux aspects sociaux et créatifs du son. Pour célébrer notre première décennie, nous avons imaginé 10 rendez-vous toute cette année 2018, des rendez-vous qui nous ont déjà fait voyager à Perpignan, Caen, Auch, Ganges, Marseille, Paris, Arles, Blois… et ce soir du 6 novembre 2018, de nouveau Paris, à la Scam, pour souffler une neuvième bougie, avant la dixième le 1er décembre à Bruxelles.

Pour cette soirée placée sous le signe d’un « désir de son », nous avons d’abord eu envie de revenir sur quelques sujets importants, quelques dossiers auxquels nous avons donné une nouvelle vie – non pas par simple militantisme du recyclage, mais parce que ces sujets résonnent autrement aujourd’hui. Nous avons également voulu rendre vivante la curiosité à partager nos écoutes qui nous anime au quotidien, par une expérimentation de Syntone en live, à travers différentes formes : cut-up de citations su le son, mini-conférence, chroniques et entretiens en direct. Nous entendrons donc des coups de cœur de la rédaction de Syntone, ainsi que deux avant-premières de créateurs et de créatrices qu’on affectionne. Et puis c’est l’occasion de tendre nos micros à d’autres collectifs, de parler des problématiques actuelles qui préfigurent la radio de demain, celle que nous désirons malgré une actualité préoccupante. Cette soirée de variétés sonores a été enregistrée par Radio Campus Paris, en voici l’archive après un léger remontage. En route pour deux heures de traversée à bord du navire Syntone !