CARTE BLANCHE #1 – Midnight Special Records

Bienvenue à Carte Blanche, le road trip musical de Radio Campus Paris. Chaque samedi soir de 22 heures à minuit, les amateurs de musique de la radio dédient deux heures à un label, un collectif, un musicien…

Les douze coups de minuit, c’est l’heure des fantômes en allemand, la hora bruja en espagnol, et en anglais : Midnight ! Pour ce premier épisode, nous donnons carte blanche au label Midnight Special Records qui a fêté le 11 octobre leur sixième anniversaire à la Maroquinerie. À l’affiche : Laure Briard, Kumisolo et Michelle Blades, avec un DJ set de Kim & Cléa Vincent. Le label parisien compte aussi des musiciens moins médiatisés (mais non moins intéressants) parmi ses artistes, comme Womanmay, Malvina Meinier ou le mystérieux Ashtray.

Victor Peynichou et Marius Duflot nous parlent de tous ces artistes et de leur vie de gérants-musiciens de ce label pépite. Et pourquoi « Midnight Special », d’ailleurs ? Arthur nous parle dans sa chronique de la vie turbulente du bluesman qui est à l’origine du nom de label, Huddie « Lead Belly » Ledbetter.

La dernière partie de l’émission sera consacrée à Laure Briard avec la diffusion de son concert pour l’anniversaire du label.

Présentation : Philipp Fischer / Chronique et co-interview : Arthur Barbaresi / Réalisation : Etienne Bertin / Coordination : Christophe Da Cunha