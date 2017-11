BRTZ – PseudZéro, Denzel Curry, R.I.P. Lil Peep, Nine Callisto…

Mardi 21 novembre, le programme est chargé : on aura droit à une dose de news, avec notamment le dernier projet de Nine Callisto, des sons tout frais de Maxo Kream, Devilish Trio, Kamayiah ou Fat Nick, mais on évoquera aussi la triste mort de Lil Peep, et l’énergie incroyable de Denzel Curry, en concert à Paris le mercredi 21.

Tout ça, avant de finir sur une note plus traditionnelle grâce à l’excellent Pseudzéro, qui nous a préparé un mix de rap New Yorkais 90’s – 00’s aux sonorités boom bap de haute volée.

Vous pouvez retrouver ses mix ici : https://soundcloud.com/pseudzero

Et acheter ses disques ici : https://vulgar.bandcamp.com/

RDV à 21h en direct !