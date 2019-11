BRTZ Podcast : Wiki, SOB x RBE, FMB, PlayThatByZay, …//18.11.19

Mardi 18 novembre, avec Mugen et Brady de retour dans les studios, nous avons fait un tour d’horizon assez large des dernières nouveautés qui nous ont marqués.

On a commencé avec un mix de nouveautés diverses et variées, qui se termine par une petite partie spéciale Detroit et Bay Area, avec les samples farfelus qu’utilisent notamment SOB x RBE et les Shittyboyz. Pour en savoir plus sur cette scène foisonnante, cliquez ICI.

La tracklist:

Intro RIP : Bad Azz feat Snoop Dogg et Kurupt – Money to Fold

News Mix (tibo)

Quin Nfm x NLE Choppa – Poles

NGeeYL x Valee – Lick

Big Jade – Whuts Up

Brodinski feat Famous Dex & Warholl$$ – On My Watch

Skengdo & Am x BT – Doing Up Map

Sada Baby – Balifornia

Icewear Vezzo – Old Me

Baby Smoove – My Life

Eastside Reup & FMB Jocahvelly feat Skilla Baby – 3 Man Weave

ShittyBoyz x Teejayx6 – Super Smash Bros

FMB DZ – 60×2 pt2

Shannon – Let The Music Play

Daboii – Humble

La potion de Mugen:

PlayThatBoyZay Feat Denzel Curry & Anonymous – Poison Klan

El Gado – Jim Carrey

Camron Azi & Subjectz – Left For Dead

TNGHT – Serpents

La Chronic de Brad Beat :

Kiddo Marv – Cut Throat

Beam – Soldier

Guapdad 4000 feat Denzel Curry, Maxo Kream & Key – Izaiah

D Smoke – Honey Jack

Wiki – Pesto

Sheff G – We Gettin Money