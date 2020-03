BRTZ Podcast : spécial rap latino //10.03.20

Mardi dernier, avant qu’on soit tous confinés, on avait invité Geoff, de l’émission Jetlag (aller écouter leurs podcasts et playlists), pour parler de rap latino. Voici donc un podcast caliente pour s’évader (via nos oreilles) de nos apparts miteux.

Tracklist :

Mix (Tibo)

Broke Carrey, Odd Mami – Ski

La Zowi feat La Goony Chonga – Pussy Poppin’

Elosi – Bricksquad Baile

Radical ONE – Bag De Papi Juan

BJF – Baile Do Busta

UziiGaang – Trappshit

Puri – Para

Ka-Yu – Culturao

Bbno$ feat Y2k – Lalala remix

Tari – Génération Assasin x Vem ça

Mc 7Belo – 12 Nao é Mais

Mc Don Juan – Ôh Novinha

Asap Ferg – Floor Seats (RealM x Soall Edit)

La potion de Mugen :

Cazzu – Mucha Data

Trainer – Muchos Creen

Djonga – Hat -Trick

Geoff :

La Goony Chonga – Otra vez

La Zowi – Filet Mignon

Yung Beef feat La Zowi – Mata Me

Yung Beef – Cold Turkey

Cecilio G – Teletubi

Duki – Goteo remix

Ysy A – Para Sacarmelo

La Zowi – Fulana

Lolo :

Diablo Shaman – Alienz

#iomequedoencasa