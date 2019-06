BRTZ Podcast : Skepta, Denzel, Megan, $$, Bones… //04.06.19

Mari 4 juin, avec une équipe encore une fois décimée par les aléas de cette vie complexe, Fritos et Tibo ont assuré un service minimum avec beaucoup de nouveautés : Megan Thee Stallion, Denzel Curry, $uicideboy$ x Travis Baker, Skepta, … Et en deuxième partie d’émission, une sélection Phonk smooth, avec des tracks toutes fraîches et des vieux classiques.

La tracklist

News mix :

P Money & Giggs – Where & When

Skepta x Key! – Redrum

Famous Dex feat. Lil Gotit – Fully loaded

Larry June & Lex Luger – Organic Duckits

BlocBoy JB – Mercedes

Denzel Curry – ZUU

$uicideboy$ & Travis Barker feat. Munky – Individuality was so last year

Andrei W/ Waka Flocka Flame & Bbno$ – Mr. Miyagi

Kezura – I’m not alive

Bones – SixFeetDeep

Ratchet Roach, Robb Bank$ & Bass Santana – Radar

FBG HE$H x MF KHAOS X JAY EF – FULL SEND

KXSHI feat. Sicko-! – Dirty Face

Megan Thee Stallion feat Juicy J – Simon Says

Saweetie – Trick

Molly Brazy – They on Molly

Cuban Doll feat. Moneybagg Yo – Subs

Rico Nasty & Kenny Beats – Hatin

Trina – Watch the Drip

Project Pat feat. LightSkinKeish – Pop (Like this)

CupcakKe – Old Town Hoe

Smooth Phonk :

Freddie Dredd – Big No

Roland Jones – Errybody

Baker Ya Maker – Fall in love with a pimp

Von Storm – Phonk Got Me Crunk

Lowpocus – Mask of phonk

Emune – By Da Note

Soudiere – Pour me up a cup

Kingpin Skinny Pimp – One Life To Live

Groover Washington – Masterpiece

Three 6 Mafia – Playa Hataz

Mr.Sisco w DJ Smokey – Brake Yoself

DJ Yung Vamp – bsd u

Bone Thugs n Harmony – Mr Bill Collector

Bonus Devin The Dude : I’ll Say Anything