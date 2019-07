BRTZ Podcast : Shams, Bonat, NxxxxxS, Eto, Danny Towers//02.07.19

Mardi 2 juillet, le programme était dense : une grosse livraison de nouveautés, un freestyle d’excellente facture, une potion floridienne, un Diggidiggaz de haute volée :

Le bon Shams est venu accompagné de Bonat, Woy et Le Grand pour nous parler de la Dope Session, ce jeudi aux Petites Gouttes.

Tracklist :

News mix 1 (tibo)

NxxxxxS & Mythic – I tought you’d be working on your skript

Win32 – Slighther feat Slavery

Moneybagg Yo & Youngboy Never Broke Again – Character Witness

POUYA feat City Morgue – Bulletproof shower cap

CANA – Glock Cocked

GGrim – Momento Mori

LEXOR – Run

Bushwick Bill – Who’s The Biggest

YoungBoy Never Broke Again – Big

Gucci Mane – Bussdown

FREESTYLE : Shams / Bonat / Woy

La potion de Mugen

Danny Towers – Motel Hell

Dany Towers – Julius Erving

Dany Towers – KutThroat

Pouya feat Ghostemane – Cianyde

Lil Ugly Toes – Beep

Diggidiggaz spécial Eto (Lolo)

Eto – Life

Eto – Bud Davis

News Mix 2 (tibo)

Jakobe – Bring It Back

Blac Youngsta – Cut Up

NxxxxS – I Have To Work On My Script

Pouya feat Juicy J – 6 Speed

Mozzy & Sada Baby – Just My Luck

Bonus Track

Yuri J – Lemonade (Prod 9Cube)