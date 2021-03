BRTZ Podcast : Sauce Walka, Slowthai, Diam’s, Asian Doll… //23.02.21

Mardi 23 février, Tibo a mixé 1H30 de rap à partir de 3 sélections : Celle d’Alex, de retour depuis un petit moment, avec des nouveautés plutôt douces et mélodieuses, puis Lolo, qui est parti fouiner dans ses archives pour nous ressortir des morceaux de La Rumeur, Rocé ou même Diam’s, époque mixtapes et fresstyles. La 3ème sélection 100% nouveautés, passe par le Royaume Uni avec pas mal de Drill, et revient aux USA avec des extraits des nouveaux projets de Smokepurrp, qui sample le Wu-Tang super efficacement, Thouxanbanfauni ou Asian Doll, entre autres.

Tracklist :

Alex

Yelawolf & Caskey – Billy and the Purple Datson |

Gudda Gudda – It Ain’t OK

Lil Muk – 26 Missed Calls

Neek Bucks – PAIN Ft. Benny The Butcher

Jim Jones, Harry Fraud – Barry White

Uncle Murda – Intro

Joey Fatts – Never Said It’s Right

slowthai – Adhd

Fendi P – Broken Promises

Sauce Walka – R.I.P Buddy

Lolo

La Rumeur – Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard Josiah the Gift – Smell the Roses Your Old Droog X Tha God Fahim – Slam Dunk Contest feat. Pharoahe Monch (Prod by Nottz) Code Nine – Anastasia (Prod. Karnate) Mav – Killer (feat. Illconscious & Mooch) Cypress Hill – Band of Gypsies Seth Gueko – Rubrique ncro (feat. Lino) Dany Dan, Moda, Driver – Les Negs De La Peg (1994) Diam’s – extreme mine Tiff The Gift – Somebody Rocé – Ma Saleté d’Esprance Jeru the Damaja – Solar Flares Hologram Lo’ (1995) Lomepal & Caballero – Le Singe Fume Sa Cigarette (Feat. VA) Lucio Bukowski – Sale putain

tibo