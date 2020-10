BRTZ Podcast : Rocaine, Alaclair Ensemble, Schemaposse… //22.09.20

Mardi 22 septembre, l’équipage BRTZ affichait complet : on a parlé du retour du Schemaposse, du Canada via Night Lovell et Alaclair Ensemble, de Lord Infamous et de Kid Laroi, entre autres.

tracklist

Tibo :

Dutchavelli ft Divine, Onefour, Noizy & Kekra – Bando Diaries remix

Saba ft Denzel Curry – something in the water

Stunna 4 Vegas – Gun smoke

Blocboy JB ft NLE Choppa – Chopbloc pt3

Shady Babys ft Strick – Shady Baby

MC EIHT – One the real tho ft Yukmouth & Tha Chill

Berner feat G Herbo & Mozzy – Details

Kamaiyah & Capolow – Players Club

G Perico – Toolie

Problem – Don’t be Mad at Me remix

Smoke DZA feat Wiz Khalifa, Curresny & Big KRIT – Santos Party House

Brad Beat :

Scarecrow & Da Rock-a-Fellaz – Yeah

Da Rock-A-Fellas feat laChat – Lay It Down

Kid Laroi feat Corbin – No Fair

Jaxxon D Silva feat Lederrick – The Rain

Lolo :

Alaclair Ensemble – Céline

Alaclair Ensemble – R.P.A.

Mugen :

Night Lovell- Alone

Rocaine – Gimmie

Schemvposse – Fake Out