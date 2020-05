BRTZ Podcast : Rah Swish, Ivan Ave, YSN Flow, Mozzy… //05.05.20

Mardi 5 mai, on est repartis sur une formule 100% mix : une sélection de Brad Beat, une de Lolo et une de Tibo. Au programme : nouveautés Trap, Drill, Boom Bap, un peu de rap français nostalgique, et quelques morceaux de rap de la Bay et de Detroit. La tracklist Brad Beat : Headie One x Fred Again.. – Judge Me (Interlude) [ft. FKA twig]

Juice Wrld – Righteous

Berner & B-Real ft. Dave East – Fuel

SMOOVE’L – Outstanding

Rah Swish – Treeshin

SimxSantana – Basic ft. Fivio Foreign

Smoke Dza x Flipp Dinero – Wholesale

V Don & Dark Lo – Rare

Azizi Gibson – Tear Drops

Boogotti Kasino , Ferrari Kasino – Destiny

JON CONNOR – The Code

YXNG BANE – Thriller (feat. M Huncho)

Audio Push – SAFE

YSN Flow – OH OKAY!

Bones & DrewtheArchitect – LeftInTheRain

Travis Scott – The Scotts feat. Kid Cudi

Guapdad 4000 – Greedy

LIL WOP – MOBSTER

Lolo :

Nick Hakim – QADIR

Stalley – Heavy Lifting (Prod. Jansport J)

Terrace Martin – Dead Man Walking

Tha God Fahim x Jay Nice x Left Lane Didon – Tha Exempt Feat. Stack Skrilla (Prod. Wavy Da Ghawd

Kohndo – 9m2

Ivan Ave – Nu Path

Oxmo Puccino – 365 Jours

SCRED CONNEXION – J’oublierai pas (feat. Fabe, Mokless, Haroun, Morad, Koma)

Les Sages Poètes de la rue – Vingt mesures de poésie

Tibo :

Win32 – It Ain’t What It Seems ft. Sybyr & Shark

NxxxxxS – Racks In feat. Adamn Killa

Kalash Criminel – Pronostic

Khujo Goodie – Out Your League

Mozzy – Body Count (feat. G Herbo & King Von)

iMarkkeyz – Coronavirus (Feat. Cardi B)

YoungBoy Never Broke Again – I-10 Baby

Mistah F.A.B. feat. Shredgang Mone – Hella Dope

Rio Da Yung Og – Listen To Me

Manuel Goldman – Combines

Slim 400, Steelz, Sada Baby – Brackin Thru the Ghetto

Madara TBH – Beastmode (Prod Damon Vitucci)

Richie Rich & The Mekanix – Don’t Tell Nobody feat. Mistah F.A.B.