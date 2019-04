BRTZ Podcast : R.I.P. Nipsey, Nacho, Country, Wu-Tang..//09.04.19

Mardi 9 avril, après avoir évoqué rapidement la mort tragique de Nipsey Hussle, on a écouté pas mal de nouveautés, avant de laisser Mugen parler de country, puis Lolo du 2ème album du Wu Tang.

Tracklist :

News Mix (tibo)

Nipsey Hussle – Hussle in da House

JGRXXN – Fall Up Off Me

Nacho Picasso – Rap Ralph Bakshi

Weazel Loc feat Skiid Row – Trip

Lil Gotit – Da Real HoodBabies

Boogooti Kasino – Final Flash

Baka Not Nice feat Giggs – My Town

LK feat Moise The Dude – Garbage Day

BambaShort feat Nick The Jew – Trust No Thot

Gunplay – Look Alive Remix

A$AP TyY – I’m da Man feat Royal Rel

Luniz – I Got 5 On Us feat Krazie Bone & Damon Elliott

Compton Menace – Money

RIFF RAFF x Chief Keef – Tip Toe 3

Kevin Gates – RGWN

La potion country de Mugen :

Lil Nas X – Old Town Road

Lil Nas X feat Billy Rae Cyrus – Old Town Road remix

Bonus track :

Young Dolph feat Juicy J & Project Pat – By Mistake remix

Lolo’s Diggidiggaz : Wu Tang Forever

Wu Tang Clan – Triumph