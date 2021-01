BRTZ Podcast : R.I.P. MF Doom, R.I.P. K-Maxx //12.01.21

Mardi 12 janvier, on a commencé l’année avec un mix hommage à MF Doom, le légendaire rappeur – producteur masqué, en balayant sa carrière de KMD à Madvillain, en passant pas Metal Fingers ou ses collaborations plus récentes.

En 2ème partie d’émission, un 2ème mix avec quelques morceaux de K-Maxx, une autre légende, mais de la scène modern-funk, qu’on a glissés dans une sélection de nouveautés.

Bonne année à tous et bonne écoute !

Tracklist :

Mix MF Doom

MF Doom – Go With The Flow

MF Doom – Anti-Matter (feat. Mr.Fantastik)

MF Doom – Red And Gold

MF DOOM – BDE (feat. Your Old Droog & Mach Hommy)

Madvillain – All Caps

MF Doom – Potholderz

MF DOOM – One Beer (Madlib Remix)

MF Doom – Uckupon

MF DOOM – One Love (Arrow Root)

MF Doom – what a nigga know remix (feat. KMD & MF Grimm)

KMD – What A Nigga Know

The Heliocentrics – Distant Star Feat. Percee P & MF Doom

MF DOOM – My Favorite Ladies (KMD Remix)

Madvillain – Accordian

MF Doom – Deep Fried Frenz

MF DOOM – Doomsday

Madvillain – Raid (ft. M.E.D. Aka Medaphor)

MF Doom – The Final Hour

MF DOOM – Masquatch

Madvillain – Rhinestone Cowboy

Mix K-Maxx & news

K-MAXX – wanna play hooky

K-MAXX – Stuffin_4_Ya_Muffin

K-Maxx – Reachin'(Paradise) ‘Draft Version’

Pacman Da Gunman & Yhung T.O. – Air It Out

Saucy Santana – Shake What Ya Momma Gave Ya

K-Maxx – Eye On U

Brian Ellis – Electric Body Featuring K-Maxx

Sosamann – White Boy Plug

Lil Wop – Coming To Town

Lil Yachty & Tierra Whack – T.D (feat. A$AP Rocky & Tyler, The Creator)

Lil Loaded – 6acc Doe

CHXPO – CHROME SCARS & NO HEARTS

Stunna 4 Vegas – What It Do

Big Moochie Grape – Freestyle

Boutross – Story Ilianza

Young Scooter & Zaytoven – Stadium

Lil Durk & King Von – Still Trappin’

Robb Bank$ & GNAR – In Tha Spot

Tadoe – Cpr (feat. Chief Keef)

Trapboy Freddy – Big Trap

Playboi Carti – New Tank

Zaytoven – EA LEGENDS (feat. OJ Da Juiceman, Yung LA & Juugman)