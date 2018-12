BRTZ Podcast – Peewee, Ramirez, OJ, Mozzy, DJ Quik … //04.12.18

Mardi 4 décembre, le BRTZ Radio Chauve tournait en effectif réduit, mais ça ne nous a pas empêché de balayer l’actu rap de ces dernières semaines à travers un long mix. Avec notamment 2 morceaux de Lil Reek, en concert pour la première fois en France vendredi soir : https://www.facebook.com/events/366177557486296/

Et un peu de Pimp C, qui est décédé un 4 décembre, ça méritait bien des petits souvenirs.

En fin d’émission, on s’est régalés avec une chronique de haute volée de Lolo sur l’incontournable Rhythm-al-Ism de DJ Quik.

La tracklist :

News mix (tibo)

Lil Reek – Door Swing

Lil Reek – Drip

Key Glock – That’s nothing

Splurge – Tear it down!

UGK – Gravy

Maceo – Dey Kno it

Tiffany Foxx – Apocalypse

Casino, Young Thug & Young Scooter – Do Wat I Want

J.I.D feat. A$ap Ferg – Westbrook

AJ Tracey – Doing it

Last Japan feat. Prynce Mini – Wrong One

Smoke Boys – 1Xtra

$uicideboy$ – Scrape

Ramirez – Lil Motorola

Sada Baby – B Roll

Peewee Longway feat. Lo Life Blacc – Get Me One

OJ Da Juiceman – Da Trap Boss

Pimp C feat. Slim Thug & Brooke Valentine – Finer Thangs

UGK feat. 3-2 – 15 Touched

Brotha Lynch Hung – Evil Doinz

Mozzy – Who Want Problems

J. Stalin, Iamsu! & Philthy Rich – Been Havin’ Money

SOB x RBE feat. Daboii & Slimmy – All Facts Not 1 Opinion

AD – Juice

Diggidiggaz : Rhythm-al-ism de DJ Quik (Lolo) :

DJ Quik feat 2nd II None & peter Gunz – So Many Wayz

DJ Quik feat Snoop Dogg,Nate Dogg, AMG, 2nd II None, Hi-C & El Debarge – Medley For A Pussy

—