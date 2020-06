BRTZ Podcast : Paul Wall & Lil Keke, Sameer Ahmad, LK, Problem … //16.06.20

On commence à prendre l’habitude de faire des émissions confinées, même si on a bien envie de se retrouver pour parler de musique. Ce n’est pas encore d’actualité, mais en attendant voilà une belle dose de nouveautés : Texas ou violence pour Mugen, 100% francophone pour Lolo, et un mélange d’ambiances pour Tibo, avec un autre extrait de la compil Swampdiggers.

La Tracklist :

Mugen

PAUL WALL & LIL KEKE – Come Down

$NOT – Human (feat. Night Lovell)

Ramirez – Lavender Lust Ft. Rocci (THA PLAYA$ MANUAL)

scarlxrd – C.V FREESTYLE.

SCARLVRD – SMH FREESTYLE.

Key Glock – Money Talk

D Flowers x Guapo – Trap Rich

The Outfit, TX & Valee – Do My Thing

Lolo

SAMEER AHMAD – Mèche Courte III

Frencizzle & LK de l’Hotel Moscou – Matérialistes

JUST MUSIC BEATS x AKHENATON – O’STRANIERE feat VEUST & INFINIT’

Koriass · FouKi – Génies en herbe

MAYBE WATSON – Still Drake

Arabian Shima · Monotof · Abdel-K · Carbonne · Demi Portion – Very Back Kick #1

GREMS – BTZ (feat. Trankil Trankil)

Abraham – Tête dans les nuages

Tibo