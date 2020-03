BRTZ Podcast : Paul Wall, Big Klit, Da$h, Clockers … //24.03.20

Mardi 24 mars, émission confinée ! On vous présente nos excuses pour la qualité déplorable des voix, ce sera mieux la prochaine fois, promis. En tout cas le virus ne nous a pas empêchés de découvrir des artistes ni écouter de bons projets.

Tracklist

News Mix (tibo) :

Yung Nudy – No Comprende

Money Man – Billy

Lil Baby feat Future – Live Off My Closet

Sauce Walka feat Sancho Saucy – Cash On Me

Cupcakke – Lawd Jesus

Crash Rarri – Stretch Out

Kevin Gates – Always Be Gangsta (freestyle)

DJ Esco & Doe Boy – You Tried It

Smoke DZA & Nym Lo – Frankie Carbone

Sélection Brad Beat :

Bones – Vertigo

ABG Neal – Stars

Big Klit – War

Boldy James & Alchemist feat Vince Staples – Surf n Turf

Sélection Mugen :

Da$h feat Germ – Slick, Throw Me A Cigarette

NWM Cee Murda x 30 Deep Grimey – Nahh Bitch

Paul Wall – Psilocybin Vibin

Lil Flip – The Way We Ball pt 3

Lolo’s Diggidiggaz : Clockers

Crooklyn Dodgers – Return Of The Crooklyn Dodgers

Brooklyn Heights – Reality

Prenez soin de vous et restez confinés!