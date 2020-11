BRTZ Podcast : Nicholas Craven, EMO trap, $not, Evil P … //17.11.20

Mardi 17 novembre, Lolo nous a préparé une sélection spéciale Nicholas Craven, Brad Beat une spéciale EMO trap, et Tibo des nouveautés rap.

La Tracklist :

Lolo spécial Nicholas Craven

Eto – Close Ya Mouth (Prod. Nicholas Craven)

Nicholas Craven – Gyre Feat. Billy Woods

Conway The Machine – Cooked In Hell’s Kitchen Remix (Prod. Nicholas Craven)

Conway The Machine – Bandit (Prod. Nicholas Craven)

ELCAMINO – Ghetto (Prod. By Nicholas Craven)

Jayden Arbuckle – Tha God Fahim – Ya Music Like Squidwards Clarenet

Nicholas Craven – I Wanna Go To Hell (Feat. The Notorious B.I.G)

Roc Marciano – Wolfing Down (Prod. Nicholas Craven)

Ransom – Midsommar (Prod. Nicholas Craven)

Nicholas Craven – Banlieue (Feat. Booba & Rim’K)

Brad Beat spécial EMO trap

LIL DUSTY G – BONNIE

RICKY HIL – Break My Heart

Yunggoth✰ – Breaks My Heart

RONEN – LOST

fish narc – NEW MEDiCATiON

Dominic Fike – Come Here

Pat Ron – FIND IT (with �RONEN�)

RONEN – PRISON

Steven Moses – Leave Me

Jaxxon D. Silva – Escape Claws

Cold hart + Rawska – Devils fav wine

King Krule – Alone, Omen 3

Blvc Svnd – Run It Uhhh

POORSTACY feat iann dior – I Cant Sleep

Shrimp – this body means nothing to me

Mackned – North Star

News (Tibo)

Kembe X – Scared (feat. Denzel Curry)

$NOT – Who Do I Trust

Brodinski & Modulaw – ZRS

Blac Youngsta Ft. Lil Baby & Moneybagg Yo – I Met Tay Keith First

NLE Choppa – 100 Grapes

HoodRich Pablo Juan – Count It Up

Big Boogie – Bar 4 Bar (feat. Yo Gotti)

EVIL P – DIX

Guap Tarantino – New Presi

Wheezy Ft. Future & Yo Gotti – Guillotine

SSG Splurge – GoFundMe

Sosamann – Too High

A$AP Twelvyy – Harlem River Drive

Lil Yachty Ft. Sada Baby – Not Regular

ShooterGang Kony – Red Ice