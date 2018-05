BRTZ Podcast – news, g funk et rap français //22.05.18

Mardi 22 mai, émission en équipe réduite, avec quelques accrochages techniques mais beaucoup de bonne volonté : un mix de nouveautés Phonk pour commencer, une potion saupoudrée de Rap Français, un jeu à boire sur le rap et enfin du veux G Funk ensoleillé et de Mobb Shit extra grasse.

La tracklist

News Phonk mix (tibo)

JGRXXN – Pit Talk

JGRXXN – Know It’s Me

savemeforever – QUESTIONS W- RYBUNDY (PROD MURDOKMUZIK)

KID TRUNKS – Day Dream (feat. Robb Bank$)

THE ASCENDED G – YOU NEED TO LEAVE! (prod. xxxscxr)

Bearded Legend – Black Hole [Prod. Fatal – M)

BurnKas – Ice [Prod. Purpdogg]

TYAN – Y U Do This To Em

OMEN XIII – Cataclysm (Prod. Ghostrage)

Dead Till Monday – PullUp

Devilish Trio – Talk Is Cheap

SOUDIERE – SLAYER w- DJ SMOKEY & JETPACC

La Potion de Mugen

$ha Hef – Fiji Water

Seed of 6ix – M.I.A.

Peewee Longway – I Can’t Get Enough >> LE SUPER CLIP

Kevin Gates – Let It Sing

Gizo Evoracci – Paris Crack

Koba LaD – Ténébreux #2

La minute appli rigolote : RAP GAME

La minute agenda : L’école du micro d’argent

G Funk mix (tibo)

Shaft Gangsta Clic – Compton City Thang

Lil Chill – No Brighter Dayz

DOC Mastermind – M!ndOvaMatter_pt.II

Eazy-E – Ole School Shit (Feat. B.G. Knocc Out, Dresta & Sylk-E. Fyne)

Mac Dre – All It Takes (feat. Shima)

Mack Lew – Player Listic Nation

Richie Rich – Let’s Ride

C-Bo – Paper Made

RBX – Rough Is The Texture

Road Dawgs feat. Mack 10, Squeak Ru & The Hoo Bangin’ Affiliates – Gang Bang Shit

Jewell – Fuck Wit Dre Day (Remix)

Bonus Track

Express Bavon feat. Joe Lucazz – Corner