BRTZ Podcast – Maxo Kream & news //16.01.18

Mardi 16 janvier, c’était la première de l’année pour Brad Beat et Mugen, l’occasion donc de deux belles chroniques : des news pour le premier, une chronique de Punken, l’album de Maxo Kream pour le second.

Au programme également, une sélection vinyle de Lolo.

La tracklist

Brad Beat :

Slim Thug feat. Paul Wall – RIP Parking Lot

Trizz – Sleep in a trap

Soriano – Must not know

Ralphy London – Scars

Jam Baxter & Ed Scissor – First bite

Von Poe VII – Staccato

Maverick Montana feat. Rigz – Corner Store

Milkavelli, Suspect – Rehab

La potion de Mugen : Punken de Maxo Kream

Maxo Cream – Work Maxo Cream – Roaches Maxo Cream – Grannies Maxo Cream feat. D Flowers – Go

La séléction vinyle de Lolo :

Christian Scott feat. Vic Mensah – Freedom is a world J Lamotta – Everybody needs the sunshine Daryl Donald – Night game

Bonus Track :

Bones – Bas News