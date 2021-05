BRTZ Podcast : Lil Yachty à Detroit, Yelawolf, Freddie Gibbs, Snoop … //04.05.21

Mardi 4 mai, l’équipe BRTZ était au complet. Mugen a parlé de l’album Michigan Boat Boy de Lil Yachty, parti explorer les fameuses sonorités de Detroit et Flynt, dont on parle quasiment à chaque émission depuis un certain temps. Alex s’est dirigé vers le sud, avec Yelawolf, qui a sorti 5 albums en 5 semaines, Lolo nous a ramené Pinata, l’album de Freddie Gibbs et Madlib, et Tibo a mixé une dizaine de nouveautés, dont un extrait du dernier projet de Snoop, qui nous a agréablement surpris.

La tracklist

News mix (tibo) :

KEY! Ft. Slimesito – Savage

Philthy Rich Ft. Maxo Kream & Lil Jairmy – Hand Chop

Big Jade – Dem Girlz (feat. Beatking & Erica Banks)

Kuttem Reese Ft. Lil Durk – No Statements

Lil Eazzyy – Onna Come Up (feat. G Herbo) [Remix]

Teejayx6 – Dumpin

Nardo Wick – Shhh

Tafia – Break The Bank (feat. Meek Mill)

Snoop Dogg – Gang Signs (feat. Mozzy)

Yelawolf (Alex) :

Yelawolf & Riff Raff – Human Lamborghini

Yelawolf & DJ Paul – Still The Man

Yelawolf – Tennessee Love

Diggidiggaz : Pinata

Freddie Gibbs – Real

Freddie Gibbs feat G-Wiz, Mac Miller, Meechy Darko, Domo Genesis, Casey Veggies, Sulaiman – Pinata

La Potion de Mugen : Michigan Boy Boat

Lil Yachty feat Tee Grizzley – Dinamic Duo

Lil Yachty feat Icewear Vezzo & Rio da Young OG – Plastic