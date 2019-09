BRTZ Podcast : la rentrée des tubes //10.09.19

Mardi 10 septembre, c’était la rentrée pour BRTZ, avec la présence de Yanis le jeune Dauphin, Mugen le jeune Druide et Tibo le vieux DJ. On a parlé des sorties marquantes de l’été, écouté une bonne dose de nouveautés et débattu sur le timbre de voix de Pop Smoke.

Bonne écoute!

La tracklist :

News mix (tibo)

Kevin Gates – Rich Off

Moneybagg Yo & City Girls – 4 Da Moment

Young Dolph – Juicy

Jeezy x Meek Mill – MLK BLVD

Key Glock – Spazzin Out

Maxo Kream – Drizzy Draco

Fat Nick x Famous Dex – Pocketrocket

Young Thug – Ecstasy

Lil Durk feat Meek Mill – Bougie

G Perico – Number 1

RJmrLA, G-Eazy, Bree Carter – Pretty Bitches

X-Raided – Jackie Robinson

Pretty Yellow – Mad At

French Montana x City Girls – Wiggle It

E-40 – I’m It

La potion de Mugen :

Pop Smoke – Welcome To The Party

Pop Smoke – Dior

Goonew – 6 Feet

Lil Gotit feat Lil Keed – Da Real Hood Babies

>> la chaîne de La Potion

La sélection de Yanis :

Maxo Kream feat Schoolboy Q – 3 AM

Key Glock – Monster

Peewee Longway feat Quavo – Murder Rate

>> L’article de Yanis sur la disco de Young Thug

ça n’intéresse sans-doute personne, mais la pochette avec Tahiti Bob c’était Glokk Nine, donc rien à voir :