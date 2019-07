BRTZ Podcast : la dernière avant les vacances //16.07.19

Mardi 16 juillet, c’était le dernier direct avant la pause estivale. D’où quelques chants de mouettes et grésillements de saucisses, mais surtout des nouveautés, de Soudiere à 03 Greedo, de Kevin Gates à El Camino.

La tracklist :

News mix (tibo)

Soudiere – Better Than Ever feat Roland Jones

PLVKTXN 187 – No Mercy feat Kushface

Kevin Gates – Push It

Devin The Dude – Trap A Nigga

Caspian Rose – 4ever

Elijah Ghost – Fuck Up this shit

CEO SOULJA – BBS

Killavesi – My Money and Me

Berner x Curren$y feat Richie Rich – Mainey

Larry June – Tracy

Mistah F.A.B feat Prince Lefty, Cali Ross – Cheeks

Keight x Bnvsky – U can’t touch koba

Klyn – O.J Simpsons

La potion de Mugen :

03 Greedo & Travis Barker – Cellout

Brodinski feat Hell Kell – Show Out

The Outfit Tx – Lil Freaky

Big Krit – Learned from Texas

Diggidiggaz : El Camino

ElCamino feat Benny – Venice Beach

Nicholas Craven feat Tha God Fahim – Tremendous Devotion

>> le concert de Griselda au Webster Hall

Bonus track

Megan Thee Stallion – Hood Rat Shit