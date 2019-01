BRTZ Podcast : Kokane, Members Only, Fat Nick, 95200.. //29.01.19

Mardi 29 janvier, une vague de froid s’abattait sur la France, de gros flocons déferlaient sur les grises villes de l’hexagone. Au même moment, dans les studios de Radio Campus Paris, une jeune bande de chauves tentait le pari fou de réchauffer les cœurs des auditeurs avec une sélection audacieuse, composée de musique californienne, de rappeurs en état d’obésité avancée, d’un collectif honorant la mémoire d’une star fraîchement fauchée en pleine éclosion, et d’un groupe légendaire ayant défrayé la chronique en son temps.

La tracklist :

Cali news mix (tibo)

Rene & Angela – I’ll Be Good

Kokane – I’m So Hood

Cenza – Menace

D-Lo – Everywhere

Mitchy Slick feat G Perico – Don’t Trust Her

SOB x RBE – Let Em Have It

Payroll Giovanni & Cardo – Thing or 2

J Stalin- Ain’t no Fun

Mozzy & Cashlord Mess – Poppin On

BreadWinner Kane feat Slim 400 – Makaveli

La potion de Mugen

The Outfit Tx – If You Insist

21 Savage feat Project Pat – Good Day

Fat Nick & Shakewell – Pemex

La Chronic de Brad Beat

Members Only – MEMBERS ONLY!

Kin$oul, Killstation, Ikabod Veins – Members Only

Bass Santana – While You Slept on Me

Diggidiggaz : 95200

Ministère AMER – Un Eté à la Cité

Ministère AMER – Autopsie

