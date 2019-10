BRTZ Podcast : Kevin Gates, Sauce Walka, Fabe … //09.10.19

Mardi 9 octobre, la team BRTZ était enfin réunie : on a donc beaucoup parlé, et écouté des trucs très différents, du 3ème album de Fabe à la dernière mixtape de Sauce Walka, en passant par les sorties de DaBaby et Kevin Gates, jusqu’aux vieux tubes du sale sud à la grande époque de Lil Jon .

Tracklist

News mix (Tibo) :

Kevin Gates – RBS Intro

Soduh – The Cruddiest

Peso Peso – Vato Drip

DaBaby – Prolly Heard

Fredo – Freddy

Boogotti Kasino – Dance With The Devil

Cousin Stizz feat Smino – Anonymous

Yella Beezy feat NLE Choppa – Hittas

IDK – 24

Asap Ferg – Floor Seats

Slowthai & Denzel Curry – Psycho

La Potion vintage de Mugen :

Slim Thug – Like a Boss

David Banner feat Lil Flip – Like a Pimp

Youngbloodz feat Lil Jon – Damn

Petey Pablo – Freak a Leak

La Chronic de Brad Beat :

Sauce Walka – Prostitution

JpegMafia – PTSD

Cory Rhymal – Backwoods Aromas

Lolo’s Diggidiggaz : Fabe « Détournement de sons »

Fabe feat Al – Correspondance

Fabe – Au Fond de Nos Coeurs