BRTZ Podcast : Juicy J, Megan Thee Stallion, Train Fantôme… //01.12.20

Mardi 1er décembre, 2 blockbusters ont attiré notre attention : The Hustle Continues de Juicy J et Good News de Megan Thee Stallion. Mais l’actu rap est loin de se limiter à ces 2 sorties, on a donc envoyé 3 mix, 3 ambiances, de Roc Marciano à Bones, de Cousin Feo à Rico Nasty, mais aussi un détour par l’Angleterre, et un son française, extrait d’Academy, le dernier projet de Train Fantôme.

La tracklist

Brad Beat

Busta Rhymes – Hope Your Dreams Come True

Stunna 4 Vegas – Drake (Welcome to 4 Vegas)

Temz – Freddy & Jason (feat. Boogie)

Curren$y and Harry Fraud – Everyday

Joey Fatts feat. Robtwo – Change On Me

18Veno – Cops & Robbers (feat. PG RA)

Juicy J – PO UP ft. A$AP ROCKY

Jim Jones – Election ft. Marc Scibilia, Juelz Santana

Statik Selektah – Ralph Lauren’s Closet feat. Thirstin Howl The 3rd & Sean Price

Cordae – The Parables

Russ – Stockholm Syndrome (Feat. KXNG Crooked)

Sosamann, Sancho Saucy & Sauce Twinz – Good Burger Lolo

Willie the Kid, V Don – Mother of Pearls (feat. Eto)

Vic Spancer, Icon Curties – I Want The Big Smoke feat. Vic Greenthumbs

Rome Streetz – Mommy’s Seed

Pink Siifu, Fly Anakin – Dollar Dr. Dream

Lord Apex & V Don – Summer Murda

WATERSOLUBLE FEAT. ESTEE NACK PROD. VINYL VILLAIN

FUTUREWAVE & RAZ FRESCO – Selling Dreams To Sleepers

Roc Marciano – Covid Cough (feat. Schoolboy Q)

Cousin Feo – Cantona

Juga-Naut – Jackson Pollock

tosses – Ankhlejohn x Tosses Told You

Tibo

Abra Cadabra – Spin This Coupe

TiZ EAST – Proper

OMB JayDee – Boomer

Q Da Fool Ft. Peewee Longway – Real Rich

VHOOR – MEC

Meek Mill – Middle of It

Juicy J – LOAD IT UP (feat. NLE Choppa)

Doe Boy, Southside – Sneak Dissa (feat. Young Nudy)

Rico Nasty – OHFR?

BONES – RedAlert

Megan Thee Stallion – Shots Fired

Baby Grizzley Ft. Tee Grizzley – Twin Grizzlies