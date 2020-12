BRTZ Podcast : hommage à DJ Kozi //15.12.20

Mardi 15 décembre, nous avions récemment appris avec une grande tristesse le décès de DJ Kozi.

C’était l’un des tous meilleurs DJs Hip Hop qu’on ait pu voir sur scène, ou à la radio, et surtout une personne extrêmement gentille et authentique. On a donc décidé de passer des extraits d’une interview qu’il nous avait accordée en juin 2010, pour le pilote de l’émission, ainsi qu’un mix de rap US old school qu’il avait préparé à cette occasion.

Il y une cagnotte ouverte en soutien à ses proches ICI.

Une grosse pensée à tous ceux à qui il va manquer, et ils sont nombreux.

Repose en paix DJ Kozi

photo : Edwige Hamben

(Bon, dans le montage, on entend aussi des questions débiles de Tibo et des « Ouais », « Ok » sans intérêt, mais c’était il y a 10 ans, alors il y a prescription.)

Tracklist :

DJ Kozi Interview

DJ Kozi : Mix

DJ Kozi Intevriew part 2

Lolo : news mix

Chance The Rapper – Chance The Rapper – The Return (Official Music Video)

DJ Muggs – Food On My Fork (feat. Rome Streetz)

DJ Cosm, Saipher Soze, Daniel Son – Rome (feat. Saipher Soze & Daniel Son)

JAYDEN ARBUCKLE – Rigz & Futurewave – Bodies Behind Mojoes

UFO Fev & Big Ghost Ltd – Broken Promises feat. Zandra Kaye / 1000 Blessings

Dueling Experts – Shoes on the Man

Heem, DJ Green Lantern – The Realest

Nyck Caution, Joey Bada$$ – How You Live It

Boldy James & Real Bad Man – Thousand Pills (feat. Stove God Cooks)

WESTSIDE BOOGIE Ft. Joey Bada$$ – Outside

Frankie Stew and Harvey Gunn – Frankie Stew and Harvey Gunn – Emotions Dancing

Tibo : news mix

Jay Critch – Bronny

Chance the Rapper & Jeremih Ft. Valee – Are U Live

Casanova Ft. Ugly God & Duke Deuce – VIRGIL

Doe Boy, Southside – 7 Days A Week

A$AP Rocky – Sick of the Sicka (feat. Pop Smoke & Skepta)

Yung Baby Tate – Rainbow Cadillac

YFN Lucci – Rolled On (feat. Mozzy)

Kamaiyah Ft. JackBoy – Still I Rise

Iamsu – Let Her Know

Freddie Gibbs – Tell Me Freestyle (G-Mix)