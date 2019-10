BRTZ Podcast : Gucci Mane, Yowda, Splurge, Ola Playa…//22.10.19

Mardi 22 octobre, l’événement c’était un peu la sortie de Woptober II, le nouvel album de Gucci Mane. Mais pas seulement, parce que Yowda, Sada Baby, Ola Playa & Brodinski, Youngboy NBA et plein d’autres ont envoyé des mixtapes, albums, EPs, singles etc, vachement bien. Décryptage bavard de toutes ces nouveautés avec Mugen, Brad Beat et Tibo.

Tracklist

News mix (tibo) :

Gucci Mane feat Youngboy NBA, DaBaby – Richer Than Errybody

Cook LaFlare feat Devin Williams – Westside

Yowda – Fuck a Check

Cdot Honcho – NBA

Trap Dinero – Hunnid Times

Youngboy NBA – Carter’s Son

Sada Baby – Paper Skuba

Overlord Scooch – Fuck What You Heard

Kash Doll feat 30 Roc & Derrick Milano – Buss It

Kool John & Iamsu – Saucy

Roland Jones – 10 Goes Down

Jay Fizzle – The Greatest

Yung Booke feat Lil Gotit – What We Bout

Brodinski feat Doe Boy – Gang

La potion de Mugen :

Gucci Mane – Opps and Adversary

Splurge – No Mo

Gnar – Right Wit The Fight 2

La Chronic de Brad Beat :

Ola Playa & Brodinski – Hold You Down

Liamette – Spy Kids

Danger Inc. – Wassup Phonies

Jacques Greene & Clams Casino – Drop Location

I-20 – So Decatur