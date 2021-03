BRTZ Podcast : Endé, DMV, La Rumeur, Duke Deuce … //09.03.21

Mardi 9 mars, on était enfin de retour en direct, dans les studios de Radio Campus Paris. L’équipe BRTZ au complet, avec Endé, de La Prune, en invité surprise.

Au programme : mix de nouveautés, sélection d’Alex consacrée aux nouvelles têtes de la DMV et quelques étrangetés bien savoureuses, petit live et discussion avec Endé, en promo pour son 1er EP solo La Neuvaine du Yab, un Diggidiggaz de Lolo sur les 3 Premiers Volets de La Rumeur, des interventions prestigieuses de Mugen et des erreurs techniques de Tibo.

Tracklist

Mix (tibo) :

LightSkinKeisha – FDH

G Herbo – Really Like That

Only The Family, Lil Durk & Chief Wuk – Turkey Season

Crudchapo Ft. Allstar JR – Dog You

Stunna Girl – CATCH ME AT THE BANK

Duke Deuce – FELL UP IN THE CLUB (feat. A$AP Ferg)

Alex :

Lil Grey – Disgrace

et le sample c’est pas du tout Foreigner (bravo Tibo), mais Billy Joël – The Stranger, qui est celui qu’on retrouve dans Foundation d’Xzibit (un sans-faute)

Lil Xelly, Sparkheem – Zaxbys

TYGKO, Mohawk Johnson – F. Kennedy

William Crooks, Mohawk Johnson – See The Light

Mohawk Johnson – Paws

Endé – La Neuvaine du Yab

Exctinction

Mauvaise Nouvelle

Diggidiggaz : La Rumeur

Ekoué – De l’eau dans mon vitriol

Hamé – Les perdants ont une voix

Le Bavar et le Paria – Champs de cannes à Paname

Live : Endé – Neuvaine