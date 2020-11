BRTZ Podcast : DJ Muggs, Lunice, Dej Loaf, Q da Fool, Lil Blood… //03.11.20

Mardi 3 novembre, encore une émission confinée : cette fois, Lolo a préparé une sélection consacrée aux récentes collaborations du légendaire DJ Muggs. Brad Beat a envoyé des nouveautés dans des styles très différents, de la douceur avec Dej Loaf à la phonk rugueuse de Schemaposse, et Tibo a complété avec des trucs plus énervés ou plus californiens.

la tracklist :

DJ Muggs & friends (Lolo)

DJ Muggs & Mach Hommy – Cessna 210 feat. Tha God Fahim

DJ Muggs x Al.Divino – Larry Davis

DJ MUGGS – What A Night ft. Evidence & Eto

DJ Muggs · Tha God Fahim · Vinnie Paz – Dump Assassination

DJ MUGGS x MACH-HOMMY – 900K

MEYHEM LAUREN & DJ MUGGS – Aztec Snowflakes

DJ Muggs · Kool G Rap – Day Of The Dead

DJ MUGGS & ETO – Dominate

DJ Muggs – Trap Assassin (feat. Freddie Gibbs)

Brad Beat

Dej Loaf – Get Money (feat. Benny The Butcher, Boldy James, & Conway the Machine) Stalley – Astaghfirullah (Prod. J. Patterns) FastLife & Madhattan – Murda One Al-Doe & Spanish Ran – Cabernet at the Opera Lord Jahmonte Ogbon – Backpage Papi Nah Fr Busta Rhymes & Ol’ Dirty Bastard – Slow Flow LUNICE – CALM DOWN ft MIKO BigKlit- Beethovens Fit Dizzee Rascal, Ocean Wisdom – Don’t Be Dumb Russ Millions x Tion Wayne – Keisha & Becky (Remix) ft. Aitch, JAY1, Sav’O) SCHEMAPOSSE – The Offering (HALLOWS EVE) Beamon – Concord Elevens ONEFOUR & The Kid LAROI – MY CITY T.I. – Hit Dogs Holla (feat. Tokyo Jetz) Xzibit, B-Real, Demrick – Before the Streets Lock Down Crosby – Whatever Helps You Sleep D Double E – Contact Us

Tibo