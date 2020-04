BRTZ Podcast : Decap, BeatKing, 42 Dugg, ANoyd… //07.04.20

Mardi 7 avril 2ème émission confinée : cette semaine, pas de conversation en visio avec une qualité plus qu’aléatoire, mais un long mix d’une heure et demie.

Brad Beat, Lolo et Mugen ont envoyé leurs sélections à Tibo qui les a mixées.

Bonne écouté, et soyez prudents !

la tracklist

Brad Beat

K.ROCK$ – Been Supposed to Stop – (Prod. Landfill)

DECAP – ON MY WAVE (w Oh Gosh Leotus & HXRY)

HXRMAN – BETTER DO LESS (Prod. by $CXNDAL)