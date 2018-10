BRTZ Podcast – Beatking & Gangsta Boo, Kevin Gates… //09.10.18

Mardi 9 octobre, l’actualité était plus que chargée en nouveautés. On a donc fait un petit tour des sorties, entre retours d’anciens, éclosion de nouveaux talents, et confirmation de valeurs sûres…

—

Tracklist :

News mix (Tibo)

DJSmokey – 2 Blessed 2 Be Stressed

Demrick feat B-Real feat Zombie Juice – Burn Slow

Warm Brew – Ricki Lake

Kevin Gates – Luca Brasi Freestyle

Pastor Troy – Got A problem

Chief Keef – Clutching

Lil Baby & Gunna feat Drake – Never Recover

Zoey Dollaz & Ricky Remedy – Switch It Up

BeardedLegend – Densestu feat Tyosin

Cypress Hill – Put Em In The Ground

Mozzy – Not Impressive

La potion de Mugen : BeatKing & Gangsta Boo

Nobody

La Chronique de Brad Beat : rap de Brad

Joji – Yeah Right

Bobby Raps feat Corbin – Hard Defect

Alt J – Adeline

—