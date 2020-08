BRTZ Podcast avec Tis //11.08.20

Mardi 11 août, un autre croco est venu nous rendre visite : Tis, l’auteur des fameux mix des Summer Camp de Swampdiggers, entre autres versions screwed ou mix divers et variés. Il nous a préparé un mix définitivement estival, de UGK à SOB x RBE, de Shy Glizzy à Big Tymers.

Pour la fin de l’émission, c’est une autre ambiance estivale sélectionnée par Tibo, qui navigue entre Young Thug, Youngboy NBA et Gucci Mane.

La tracklist de Tis :

UGK – The Game Belongs To Me

Freddie Gibbs – All types feat. Str8 Slammin’ Click

Cousin Stizz – Vendetta

BlocBoy JB – Still crippin

Project Pat – Cause I’m a playa feat. Pimp C

Shy Glizzy – Make it out

Jupiter4 – Night drive

Jay Worthy & King Most – Westside party

Z-Ro – I’m OK

Trillville – Some cut feat. Cutty

Above The Law – Black superman

Big Tymers – Still fly

G-Worthy – Ain’t trippin

Blaque Spurm – Dayz & dayz

Ice Cube – Ain’t got not haters feat. Too Short

Max B – Don’t push me feat. French Montana

Three 6 Mafia – Sippin’ on some syrup (Jee Van Cleef remix) (Tis purplized edit)

Sathim – Bounce to this

Madizm x AZ x Nas x Manu Dibango – Life’s a bitch

SOB x RBE – Anti social