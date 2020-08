BRTZ Podcast avec G HIGH Djo //04.08.20

Mardi 4 août, G High Djo était notre invité. DJ pour l’Uzine, ATK ou au sein du crew des potes d’Happy Milf, il est partout. Il a quand même trouvé le temps de nous préparé un mix juste avant de boucler ses bagages, pour un départ imminent vers le soleil du sud. Au menu, classiques 90s, G Funk, un peu de Phonk et de Grime.

En deuxième partie d’émission Tibo a envoyé un mix d’été qui passe de la Three 6 Mafia remixée par Nikkfurie à Noir Fluo, en passant par Wacka Flocka ou Do Or Die.

Bonne ride !