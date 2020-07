En ce mardi 14 juillet 2020, nous avons invité AxddvcT, producteur ultra prolifique, aux côté de Train Fantôme ou via sa plateforme No Man’s Land : il nous a préparé un beau mix aux saveurs phonk et trap.

En 2ème partie d’émission, Tibo a envoyé 40 minutes de Crunk et rap sudiste des années 2000.

Bonne écoute