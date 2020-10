BRTZ Podcast : 21 & Metro, Butter Bullets, Tchatche Attack … //06.10.20

Mardi 6 octobre, on a parlé du blockbuster du moment, Savage Mode 2, qui réunit 21 Savage, Metro Boomin et … Morgan Freeman, on a discuté du morceau Hardcore de Butter Bullets, et de la compilation Tchatche Attack sortie des tréfonds de fabuleuse collection de Lolo.

tracklist :

Tibo

21 Savage & Metro Boomin – Runnin

Coca Vango feat Yung Mal – Facts

Jimmy Edgar feat Danny Brown – Get Up

Lil Trash – Run It Up

Da Beatfreakz feat Dutchavelli, Dig Dat & B Young – 808

Butter Bullets – Hardcore

Mozzy – Terrorist Threats

Payroll Giovanni – Outlets

DSteez – Stuck Here

Jarren Benton – Black Rob

Jeezy feat Yo Gotti – Back

Pacman Da Gunman feat Boosie Badazz – Runnin’ Outta Space

Lil Nas X – Donald Trump

Ski Mask x Mele PHK Edit

Sango feat Nill – Camisa Do Senegal

Baby Keem – Mosh Pit

Guap Tarantino feat Playboi Carti – Say My Name

A-Wax – Lately

Mugen :

21 Savage & Metro Boomin – Glock in my Lap

Freddie Dredd – Darko

Yuri J x La Prune x Gizzle Beats – Leviathan

Father – Blow feat Hook

Lolo :

La Casa Del Phonky – Psycho Phonky

Lesstoobdeum Posse – la mère de Sexan a un Puchka

Hypnotik Gang – Tombé du camion