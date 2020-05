BRTZ Podcast : Scrim, Doe Boy, Ramirez, Eto, Larry June… //19.05.20

Mardi 19 mai, L’équipe BRTZ était à nouveau au complet, mais toujours confinée. On a donc 4 sélections de nouveautés, celles de Mugen, Brad Beat, Lolo et Tibo, mixées par ce dernier.

En Juin, le site Swampdiggers va célébrer ses 4 ans d’existence, et va sortir pour l’occasion une compilation de remix : des morceaux emblématiques du rap US passés à la moulinette de quelques uns des meilleurs producteurs français. On a eu le plaisir de recevoir un premier extrait, qu’on vous a diffusé en exclu. Merci à Crem !

Bonne écoute, soyez prudents.

Tracklist

Swampdiggers 4th anniversary compilation :

Crime Mob feat Lil Scrappy – Knuck if You Buck DELA REMIX

Mugen

Doe Boy – Split It ft. Moneybagg Yo

Scrim – Nightmare From The Northside

Gunplay – PYREX POPPIN ft. Rick Ross

ZillaKami x SosMula – CYKA

ZillaKami – ACAB ft. Nascar Aloe

Ouija Macc – Skin

Big Moochie Grape – Big Juice

Brad Beat

slowthai – BB (BODYBAG) Elijah Yo – 3 Deep Quentin Miller – Love Costs. Birdman · Juvenile – From The Bottom Scrim – Delusions Of Grandeur REASON – Pop Shit ft. ScHoolboy Q Lil Durk – Street Affection Mac Tyer – K.G (Freestyle) RMR – DEALER (feat. Future & Lil Baby) Bishop Nehru – EMPEROR Future – Too Comfortable IDK – 495 (feat. Rico Nasty, YungManny, Big Flock, Big JAM & Weensey) SHY FX – Bad After We (feat. Kojey Radical & Ghetts) NLE Choppa & Clever – Stick By My Side

Lolo

Jae Mansa · Riff Raff · EOARN MUSIC – PiNK HOCKEY RiNK scarlxrd – FFS FREESTYLE. The Cool Kids – Running Man (ft. Maxo Kream) Eto – No Ft. Flee Lord & Grafh Powfu, Sarcastic Sounds, Rxseboy – ill come back to you Tha God Fahim – Some Live Dreams, Some Live Nightmares DANIEL SON X ASUN EASTWOOD X FUTUREWAVE – BAREFACED KILLAH OTAY · Marcello · 23HUNDRED – Fomo

Tibo