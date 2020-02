BRTZ Podcast : Pop Smoke, Kamaiyah, Duke Deuce …//23.02.20

Un mardi au complet, l’équipage BRTZ a déroulé ses nouveautés, entre Oakland et Memphis, New Orleans et Brooklyn.

Au menu notamment : la scène Drill de Brooklyn, le nouvel album des $uicideboy$, Duke Deuce, le projet de Kamaiyah, la B.O. de Friday.

Tracklist :

News mix (tibo)

PNB Rock feat Pop Smoke – Ordinary

Dutchavelli – Only If You Knew

Rah Swish feat Bizzy Banks – Too Much

Dirty Tay – Myself

Zaythoven & Doe B feat Jr Boss – Thumb Thru

Mistah F.A.B. feat Tajma – BBO

9rlfrnd – Broka Ass Niggas

Kamaiyah – 1-800-IM-HORNY

Kamaiyah feat Trina – Set It Up

$uicideboy$ – … And Those I Love, Thanks For Sticking Around

La Chronic de Brad Beat : Brooklyn drill

Pop Smoke – Christopher Walking

22Gz – Blixky Freestyle

DoubleLz – Hooked

La potion de Mugen : Duke Deuce

Duke Deuce feat Project Pat, Juicy J & Lil Jon – Crunk ain’t Dead remix

Diggidiggaz (Lolo) : Friday

Ice Cube – Friday

Rick James – Mary jane