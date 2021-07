BRTZ : la dernière des dernières au 45 Tours //29.06.21

Ce coup-ci, c’est vraiment la dernière !

On était tous réunis au 45 Tours pour une dernière émission festive qui a duré 3h, sur les ondesde notre chère Radio Campus Paris. Kevin, Alex, Tibo, et même Mugen se sont succédés aux platines, sous le regard de Frite revenu de Lisbonne pour l’occasion. Il ne manquait que Lolo, mais ses disques était emballés dans des cartons de déménagement. Yuri J, Endé et Moïse the Dude sont venus rapper et partager des bières avec nous.

La fin d’une aventure qui aura duré 11 ans, et autant de bons souvenir.

Merci à tous ceux qui nous ont permis de la vivre à Campus, aux lieux qui nous ont accueillis, à tous ceux qui ont écouté le BRTZ Radio Show, et à tous ceux qui nous ont accompagnés, rappers, beatmakers, djs, musiciens, amis…

photos : Marine Beccarelli