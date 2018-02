BRTZ – Cozz, news from the west, pépites en cire … //27.02.18

Mardi 26 février, on part faire un petit tour des nouveautés californiennes, avec les sorties des vétérans Daz, Yuckmouth ou encore Snoop, mais on évoquera aussi des projets de jeunes, comme SOB x RBE, et surtout Cozz, dont l’album a été épluché par Brad Beat, qui nous partagera ses impressions.

On s’échappera ensuite de l’ouest sauvage avec le jeune Mugen, pour découvrir les derniers projets de Ronny J, Hoodrich Pablo Juan & Brodinksi, entre autres, pour finir sur une pièce de collection, sélectionnée par les doigts poussiéreux du grand Lolo…

RDV à 21h, en direct