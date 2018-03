Mardi 6 mars, on va avoir le plaisir d’accueillir Aaron Cohen dans les studios, à l’occasion de la sortie de son album See Red, pour une petite interview et sans-doute un petit live.

On fera en début d’émission un petit récap des dernières sorties marquantes côtés phonk, et le jeune Mugen va délivrer une potion également tout en nouveautés.

RDV à 21h, en direct jusqu’à 22h30 !