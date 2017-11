La bouquinerie jeunesse – Nine Gorman

Pour ce mois de novembre, nous allons parlé romance et histoire d’amour dans la bouquinerie jeunesse.

Et pour l’occasion, nous recevons Nine Gorman qui vient de publier Le pacte d’Emma aux éditions Albin Michel.

Christelle vous donne son avis sur Phobos de Victor Dixen (collection R), Nathan présente l’album Le tango d’Antonella Magali Le Huche (éditions Sarbacane) et Léa vous parle de la BD Rose Tagada de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini (éditions Gulf stream).

Comme tous les mois, vous retrouvez les actualités du livre jeunesse et pour le comité de lecture, nous débriefons notre lecture de Heartless de Marissa Meyer (éditions Pocket Jeunesse).