La bouquinerie jeunesse / mois de l’imaginaire

Pour cette toute première émission nous explorons le vaste thème de l’imaginaire avec notre invitée : Anne-Laure Bondoux. Voici ce qui vous attend :

Christelle vous parle d’un roman (et de tous les autres qui ont suivi dans cette série/univers) devenu un classique de la fantasy pour tous les âges : L’assassin royal de Robin Hobb (Pygmalion).

Vous entendrez le premier match de la rubrique « Nos livres contraires » où Léa et Nathan s’affrontent autour de deux livres qui les ont surpris.

A l’occasion du mois de l’imaginaire, nous recevons Anne-Laure Bondoux. L’autrice vient de publier L’aube sera grandiose aux éditions Gallimard Jeunesse. Thème oblige, nous échangeons aussi autour de deux de ses précédents romans : Le destin de Linus Hoppe et Tant que nous sommes vivants.

Léa présente Zita, fille de l’espace de Ben Hatke (Rue de sèvres) une BD de science-fiction qui plaira aux enfants autant qu’à leurs parents (et frères et sœurs, et cousins, grands-parents). Pour toute la famille en fait.

Après un débriefing de l’actualité de la littérature jeunesse, Nathan fait découvrir Kodhja de Thomas Scotto & Réis Lejonc (Thierry Magnier), un grand album jeunesse (dans tous les sens du terme).

Pour finir, le comité de lecture échange quelques mots sur Sirius de Stéphane Servant.

Bonne écoute !