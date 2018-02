La bouquinerie jeunesse – Anne-Fleur Multon

Vous nous écoutez sur Internet ? Ca tombe bien, c’est le sujet de ce mois de mars ! Notre invitée, Anne-Fleur Multon, est l’autrice de la série Allo sorcières pour les 9-13 ans chez Poulpe éditions.

On suit Christelle sur Twitter avec Follow me back, un roman de A.V.Geiger chez Robert Laffont.

Léa nous présente Dans la vraie vie, une BD de Cory Doctorow et Jen Wang aux éditions Akileos.

Nathan a trouvé un album connecté ! Ma Mamie en Poévie un livre animé de François David et Elis Wilk chez CotCotCot Editions.

Et aussi :

Un combat mémorable dans #noslivrescontraires entre Les malheurs de Sophie et A la croisée des mondes. Vous ne voyez pas le rapport ? Écoutez l’émission !

Anne-Fleur Multon face à des choix déchirants (comment choisir entre Star wars et Space X ou entre deux de ses propres personnages ?

Un comité de lecture animé où on donne la parole à une auditrice autour de La lune est à nous de Cindy Van Wilder, Scrineo