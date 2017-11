Festival Livre en tête 26.11.17

Depuis le festival Livre en tête , l’équipe de la Bouquinerie accueillait Éric Reinhardt et Sophie Divry. Quand le premier se penche dans l’alcôve du couple et de la maladie dans La Chambre des Époux ( Gallimard) , la seconde ouvre le roman et joue de sa plasticité dans Rouvrir le roman. ( Noir sur Blanc).

Aux côtés des deux romanciers, le dessinateur Jean-Louis Tripp présente le premier tome de son triptyque autobiographique Extases ( Casterman).

A retrouver en podcast additionnel le portrait de la maison d’édition vorace de l’Ogre avec l’entretien accordé par Benoit Laureau et Aurélien Blanchard.