Bons baisers de Pithiviers #3 // 14.09

Bons baisers de Pithiviers #3

Après vous avoir fait voyager à l’autre bout du monde avec « Tes cliques et tes claques », cet été, sur Radio Campus Paris, je vous emmène dans la Beauce, à Pithiviers, où je travaille pendant la saison estivale.

Sous-préfecture du Loiret, Pithiviers est une commune de 10 000 habitants environ, située à 80 km de Paris entre Fontainebleau et Orléans.

On se régale à Pithiviers

Le safran : de l’Iran au Gâtinais

Nul besoin d’aller jusqu’en Iran pour trouver du safran, figurez vous qu’on en cultive dans le Loiret. Du 16ème au 19ème siècle, la ville de Boynes, à l’Est de Pithiviers, fut la capitale mondiale du safran, avant de péricliter. Depuis quelques années, la culture du safran refait surface. Mon collègue Christian a commencé à cultiver le safran chez lui il y a une vingtaine d’années. Il nous raconte sa passion pour cette espèce végétale mi-fleur, mi-épice et sa recette préférée.

Ca s’est passé à Pithiviers

L’ermite arménien qui introduisit le pain d’épices à Pithiviers

Au Xème siècle, un ermite arménien s’installa à Bondaroy, à quelques kilomètres de Pithiviers. Il s’appelait saint Grégoire de Nicopolis. On raconte qu’il vécut 7 ans dans une grotte, tantôt jeûnant, tantôt guérissant les malades et les infirmes. Mais surtout, il partagea la recette du pain d’épices à base de farine de seigle, du miel et des épices, qui fait la réputation de Pithiviers.

À la découverte du patrimoine pithivérien

Le Bistrot du Martroi, the place to be

À Pithiviers, le Bistrot du Martroi est l’un des bistrots emblématiques de la ville. Il a la particularité d’avoir une double entrée : d’une côté la place du Martroi et de l’autre le Mail Ouest. Evidemment, on y mange du pithiviers fondant, mais surtout de la tête de veau, pendant la foire de la Saint Georges chaque année en avril.