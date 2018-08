Bons baisers de Pithiviers #2 // 17.08

Bons baisers de Pithiviers #2

Après vous avoir fait voyager à l’autre bout du monde avec « Tes cliques et tes claques », cet été, sur Radio Campus Paris, je vous emmène dans la Beauce, à Pithiviers, où je travaille pendant la saison estivale.

Sous-préfecture du Loiret, Pithiviers est une commune de 10 000 habitants environ, située à 80 km de Paris entre Fontainebleau et Orléans.

On se régale à Pithiviers

Porté-disparu : le pâté d’alouette

Autrefois, c’était à Pithiviers qu’était fabriqué le pâté d’alouette du roi de France. Cette spécialité faisait la réputation de la ville, au moins autant que le pithiviers fondant ! Or, depuis la fin du XXe siècle, la chasse à l’alouette est interdite par Bruxelles. Bernard Boré, ancien boucher de Pithiviers à la retraite, se souvient avec nostalgie de ce mets qu’il appréciait tant.

Ca s’est passé à Pithiviers

Le plus gros hold-up de Pithiviers

Camille Coelho, journaliste au Courrier du Loiret passionnée de faits divers, raconte le braquage du Crédit Agricole de Pithiviers au début des années 90. Ambiance tontons flingueurs garantie !

A la découverte du patrimoine pithivérien

La mémoire du camp d’internement de Pithiviers

Pithiviers résonne aussi dans la mémoire collective car la ville a abrité un camp d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux juifs ont en effet été déportés vers Auschwitz depuis Pithiviers, notamment dans le convoi 6 de juillet 1942 qui est sans doute le plus emblématique. Aujourd’hui, rue de l’ancien camp, à côté de petits pavillons résidentiels, on trouve un monument aux morts. Lucien Pelloy a grandi à côté du camp et se remémore cette époque…