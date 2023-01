Boîtes Noires – EP02 : Londres 1967

Londres 1967. Empruntons les marches vers cette rumeur dont on perçoit les premières notes, la basse, un riff de guitare, suivez-moi, je pousse la porte du club. On se glisse dans le public, le regard met quelques secondes à s’habituer à la pénombre, quand déjà la chaleur des lieux et la musique envoutante, nous emporte… En 1967, alors que les Beatles ont déjà vendu plus de 5 millions d’albums et les Rolling Stones conquis l’Amérique, la BBC est submergée par les radios pirates et les londoniens dansent et suent dans les clubs de Soho et Mayfair. Boites Noires vous emmène ce soir dans ce swinging London, épicentre d’une modernité créatrice et émancipatrice, au beau milieu des années 60. Une proposition de Willy Robert et Lucas Lazo, mise en onde par Manon Brimaud.